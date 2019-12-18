翊萱個性大喇喇，私下鬧過不少笑話，她幾年前曾張嘴咬鐵鍊，搞到左門牙斷裂，變成「長短門牙」，拍照、上節目總要喬好角度，才不會被看出缺牙。但最近因禍得福，有牙醫粉絲注意到她「缺陷的笑容」，主動聯繫她，要給她折扣修補門牙，聊到最後竟然變成代言活動，成為診所的美白大使，讓她更笑得合不攏嘴。

翊萱3年前逛街到一半，包包的鍊子因負重而鬆落，她當下不假思索，直覺「我辦得到」，拿起鍊子就啃，希望能將鐵鍊重新咬合緊密，她回憶：「手指根本沒辦法扳動，咀嚼的力量多強啊！」但天豈能盡如人意，在用力咬鐵鍊的過程中，她聽到「喀啦」一聲，左門牙應聲崩裂一塊，她說：「我當時真的覺得自己蠢死了，超級後悔，以後要怎麼出去見人？」

翊萱笑容燦爛。（艾迪昇傳播提供）

她後來做了幾次補牙療程，但始終無法治本，「我每次補完，一咬硬一點的食物就會脫落，平均2周就要上一次牙醫診所，前前後後弄了5次」。有一回她只是吃顆茶葉蛋，就把補齒咬落，險些以為是蛋殼吞下肚。她後來用完健保給付的次數，乾脆放棄治療，靠著角度保持最佳鏡頭。

有一次她上節目，笑得太開心，顧不得角度，咧嘴就大笑，意外被牙醫注意到，把生意動到她頭上，主動私訊希望她能上門診治。2人碰面後，翊萱才赫然發現，原來牙醫是她的粉絲，2人越聊越開心，最後醫生乾脆邀請翊萱代言，翊萱笑稱：「這應該就是傻人有傻福，真是賺到了。」

(中時 )