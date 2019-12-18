全球暖化日益嚴重，水資源隨時有枯竭可能！經濟部水利署及建構民生公共物聯網計畫推動小組共同策辦之「勇闖水聯動-民生公共物聯網主題展」17日於國立台灣科學教育館8樓西南側特展室隆重登場，藉由動、靜態展示，讓民眾更加認識水資源物聯網於水資源管理及防災應用，還能看到大型抽水機，展期至明(109)年1月7日，歡迎各界踴躍前往觀展。

展場解說。（圖取自水利署官網）

民生公共物聯網推動小組召集人呂忠津介紹此次「勇闖水聯動」特展。呂召集人表示，建置「水資源物聯網」是為善用資通訊技術，建構完善防洪與應變措施，透過感測元件佈設、傳輸資料系統至分析平台，以即時掌握淹水資訊，提供中央與地方政府相關部門進行應變及防災救災行動，也提供民眾及早準備、避免受到淹水損失。

體驗趣味性的互動展。（圖取自水利署官網）

水利署副總工程司張廣智表示，展覽以「勇闖水聯動」為主題，「智慧防汛」為主軸，「水聯動」一詞，則代表「水」資源物「聯」網來帶「動」數位建設與水利產業，並取以西遊記水濂洞音。共有三個主題展示區域，分別介紹水資源「智慧感測」的「練功三星洞」、「應變通報」的「奪寶海龍宮」、「公私協力」的「取經靈山塔」；另也提供地圖及語音互動導覽服務、有趣的互動遊戲，透過遊戲活動對於水資源物聯網於水資源管理及防災應用能有更深刻體驗。

近年強降雨事件頻傳造成淹水災情，為即時掌握淹水情形及展開應變措施，有效降低民眾財損，展場同時展示多種可提供民眾於生活中取得的淹水潛勢查詢，如豪雨來臨時，可透過個人手機協助回報所在位置的淹水高度之「行動水情APP」通報水情；民眾亦可透過「Line Bot 防汛機器人」辨識淹水的水位高度，機器人自動通報積淹水，鼓勵全民共同參與防汛，讓政府更即時掌握現地災情並進行應變。

本次主題展為期三週，期間橫跨元旦假期，希望家長可利用元旦假期帶孩子或學校老師帶學生前往觀看與體驗趣味性的互動展。展覽亮點並有展示大型抽水機，可以讓大水快速排掉，是救災的好夥伴呢!參觀本次展覽絕對有助於大家對水資源物聯網及其與防災應變部分有更深入的認識！

(中時電子報)