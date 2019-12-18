信吉衛視即將推出全新綜藝節目《移動KTV》，為了首個綜藝節目，狠砸1500萬打造霸氣重噸級舞台車，全台移動錄影，讓愛K歌的人走出包廂，無須繁複報名參賽手續，直接上舞台車挑戰。首集錄影邀來日前顏面神經小中風的陳盈潔，她出席力挺，面對關心直喊：「安啦！現在已找回低音，高音還在協尋中。」安苡葳的嗨歌則讓現場粉絲擠爆，看到老少爭相K電音，她直呼這太酷了。

《移動KTV》每周選擇以一個大宮廟或知名景點錄影，現場進行歌手海選與決賽，有別於傳統爭取排名的老舊歌唱型態節目，新節目採取每集頒發5大獎項的獎座，仿造金曲獎的頒獎模式，節目中將不再充斥讓觀眾聽不懂的評審評語，取而代之是由知名藝人及歌手所組成的評審團，用綜藝直白的方式，評論參賽者的優缺點，效果十足。由有著南台購物小王子封號的兆邦與亞君主持，兩人對話風趣親切，現場跟親鄉搏感情。

陳盈潔（右三）久違開嗓。（信吉衛視提供）

陳盈潔久違復出獻給老友，她現場演唱成名曲〈風飛沙〉，面對熱情歌迷一度哽咽，過往一向隨興的大姊大作風讓她不改霸氣表示：「別擔心，安啦！已體認到健康真的很重要，目前復健情況良好，已經不會影響歌唱時的發音，剛開始曾一度擔心最愛的歌唱能否繼續下去，但現在恢復良好，心情終於放鬆。」她目前正籌備單曲EP，農曆年前有多場演出邀約，而且為了健康決心減重，開始吃素食，但偶爾還是會想偷吃一些肉。《移動KTV》12月底起，每周六晚上6到8點於信吉衛視頻道播出。

(中時 )