美國聯邦眾議院11日全會通過2020財政年度國防授權法（NDAA Act 2020）後，美國參院17日也通過2020年國防授權法。法案要求國家情報總監在台灣大選後45天內提交報告，向國會提交大陸干預或破壞選舉而進行的行動，以及美國為阻止這些行動的努力，這項法案將送交總統川普簽署。

兩岸問題受矚目！美國聯邦參議院全院會議17日以86票贊成、8票反對，表決通過這項法案。這項法案未來將送往白宮，經美國總統川普簽署後正式生效。川普日前也曾推文表示，只要收到法案就會立即簽署。

最新《國防授權法案》（NDAA）中的第5513條則是針對大陸干預台灣選舉報告新增條例，可見美國國會相當關注台灣總統大選是否受中共任何形式的干擾。

《國防授權法案》中所涵蓋的涉台條文，被解讀為是在「挺台制陸」。但外界推測，多項法案條文雖在表面上支持台灣立場，但皆以「國會意見」提出，恐並無實際拘束力。

(中時電子報)