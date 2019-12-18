耶誕前夕，這周六日來台北東區走走吧！臺北市商業處與台北市東區商圈發展協會於12月21日（六）下午2時至9時及12月22日（日）下午3時至8時，以復刻童年回憶為主題，於大安路一段封街辦理「童趣混東區」，並串聯東區特色店家推出活動優惠。有寶可夢見面會、飛天小女警在瑠公公園與大家互動玩樂、剪紙活動，還有「小小顧服體驗」攤位，小小孩們換裝化身成SOGO服務員。

今（108）年7月27日首次在東區發生的大型實驗封街活動「臺北東區PLUS-混有意思」，以「音樂、藝術、人文與乾淨」讓大家看到東區豐沛的活力與各種可能性，市府也持續辦理「忠孝東區振興計畫」以協助振興東區商圈發展。

本次特別規劃眾多繞富趣味的童趣活動，不僅有懷舊童玩區、剪紙樂園復刻童年回憶，更有台北市交響樂團以銅管五重奏形式演出多首流行卡通樂曲、廣受小朋友喜愛的哥哥姊姊們的帶動唱及多項音樂表演在舞台輪番登場。

「全台最美藝術市集」綠美丘也將在活動快閃設攤，文創手作、精緻餐點、針織布藝及香氛清潔等近百家優質店家集結，交換禮物不知道要準備什麼走一趟準沒錯，讓大朋友買得開心、小朋友玩得開心，就是要你呼朋引伴「童趣混東區」！

最受小朋友期待的，莫過於12月21日（六）下午，將於舞台區舉辦寶可夢見面會，皮卡丘和三位新夥伴敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥將在主舞台亮相，與大小朋友互動，另外也有大型氣偶俏皮的躺在大安路上讓民眾合影，更邀請到飛天小女警在瑠公公園與大家互動玩樂。

現場亦有許多適合親子的限量體驗活動，包括「剪紙樂園」攤位現場下載愛奇藝app，可登記參加剪紙手作體驗；「小小顧服體驗」攤位，小小孩們換裝化身成SOGO服務員，體驗服務禮儀並拍照留念，還有許多懷舊童玩，歡迎親子一同來街頭來一場童趣體驗吧！

為使活動順利進行，自12月21日0時起至12月23日2時止，大安路一段（忠孝東路四段以北、市民大道四段以南）將封閉，建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往，欲參加民眾可搭乘捷運至忠孝復興站前往。另為共同維護地球環境，也鼓勵來現場的民眾可自備環保餐具為地球盡一份心力。

「童趣混東區」活動消息。（圖取自「台北市商業處-我是商Ya人」Facebook）

「童趣混東區」交通改道路線指南。（圖取自台北市商業處官網）

(中時電子報)