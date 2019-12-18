避免政府關閉 美眾院通過1.4兆美元預算法案 07:182019/12/18 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾議院今天通過總額1.4兆美元的預算法案，以避免政府部分關閉。 這項法案將交由聯邦參議院審議，參院必須在21日目前政府經費告罄前通過這項法案，才能避免去年下半和今年初的政府部分關閉事件重演。 這項法案的內容包括美國購菸年齡調高至21歲，以及永久廢除幾項「平價醫療法」（Affordable Care Act）稅。 白宮顧問康威（Kellyanne Conway）今天表示，總統川普支持這項國會本週敲定的預算法案，打算將這項法案簽署成為法律。 (中央社) #法案 #政府 #算法 #通過 #預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 美國防授權法通過 要求台灣大選後45天內 說明大陸干預 - 國際 變卦？華為在德恐出局 非老美出手而是他 - 國際 鴨農變地產大亨 陸土豪再敗超奢華酒店 - 國際 「格鬥狂人」徐曉冬打假出槌 服輸當「吃屎哥」 - 國際 美最新民調顯示 川普擊敗任一民主黨對手 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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