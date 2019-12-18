美國聯邦眾議院今天通過總額1.4兆美元的預算法案，以避免政府部分關閉。

這項法案將交由聯邦參議院審議，參院必須在21日目前政府經費告罄前通過這項法案，才能避免去年下半和今年初的政府部分關閉事件重演。

這項法案的內容包括美國購菸年齡調高至21歲，以及永久廢除幾項「平價醫療法」（Affordable Care Act）稅。

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）今天表示，總統川普支持這項國會本週敲定的預算法案，打算將這項法案簽署成為法律。

(中央社)