冬天腳步近了，耶誕、跨年假期即將到來，採草莓的季節來臨了，而台北市最熱門的採草莓景點，莫過於內湖區碧山路一帶的白石湖社區。在這也能欣賞美麗龍骨造型吊橋、賞生態美景，歡迎大小朋友來內湖，感受冬季之美。

同心池涼亭—永結亭。（圖取自台北市政府工務局大地工程處官網）

大地工程處表示，一提到白石湖，大家耳熟能詳的便是壯觀的龍骨造型白石湖吊橋，從碧山巖緩緩散步而去，途經生生不息的春秋步道，在古錐埤內觀察白石湖的特有植生與昆蟲後，便可往同心池出發。十二月份大地工程處替同心池愛心型內島換上了新花種──長壽花，又稱為聖誕伽藍菜，為寒冷的冬季帶來一絲溫暖的色彩。

遠眺台北盆地美景。（圖取自台北市政府工務局大地工程處官網）

現在正是白石湖社區草莓的採收季節，當地草莓是以溫室棚架栽種，即使下雨也不用擔心泥濘難行，民眾可以盡情享受採收草莓的樂趣。民眾可由國道一號高速公路成功路交流道，接入成功路往東湖方向，左轉金龍路，再經碧山路，依循路標至碧山巖停車場，再步行經過白石湖吊橋，即可抵達；使用大眾運輸，可搭乘捷運文湖線至內湖站，轉乘公車小2、小2（區間車）抵達，歡迎闔家前往踏青。

內湖區白石湖社區周邊漫遊地圖。（圖取自台北市政府工務局大地工程處官網）

前往方式 :

自行開車：經高速公路可由成功路交流道，往東湖方向左轉金龍路，續行碧山路，循路標至碧山巖。

大眾運輸：搭乘捷運至內湖捷運站，於出口處公車站(捷運內湖站)轉乘小2、小2（區間車）公車至碧山巖。

白石湖吊橋-熱門拍照打卡景點。（圖取自台北市政府工務局大地工程處官網）

(中時電子報)