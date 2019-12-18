CTWANT 封面故事》老公女密友另有男伴 何如芸鬧婚變為兒回家

何如芸日前被本刊獨家爆出落寞分居，與美侖飯店董事老公王敏錡的婚姻岌岌可危，消息曝光後，雙方你來我往的發言，彷彿正式撕破臉。本刊日前直擊，他們的兩個兒子從新加坡唸書短暫返台，處於離婚風暴的他們雖早已避不見面，仍分別抽空與兒子相處，未來孩子的監護權恐將是最棘手的問題。

Brian的生日派對當天，先是一群同學步出王敏錡家，稍晚何如芸也開車離去，返回紅樹林住處。（圖／本刊攝影組）

十二月九日中午十二點三十六分，王敏錡和二位兒子及一名外傭，現身桃園機場第一航廈；等待登機的時間，十三歲的大兒子Brian無所事事地左右張望，九歲的小兒子Bruce則坐在行李箱、低頭玩手機。等著等著，Brian似乎無聊到發慌，開始捉弄弟弟，Bruce被趕緊向爸爸求救。Brian時而與弟弟小打小鬧，時而親密地抱著弟弟，看得出兄弟情深。

約七分鐘後，王家父子三人前往報到櫃台附近，王敏錡一邊輕撫大兒子的頭，一邊對他耳提面命一番，接著摸摸小兒子的頭，而小兒子順勢鑽進爸爸懷抱裡，接著父子三人抱成一團，畫面相當溫暖感人。十二點四十九分，一名身穿白上衣、戴著口罩的女子出現，本刊記者原以為是愛子心切的何如芸，然而並不是。

王家父子接著再次擁抱後便分頭離開，王敏錡獨自走出機場等車，白衣女子則帶著王敏錡的兒子和外傭，辦理登機手續，隨後走向二樓的出境入口，準備飛往新加坡。王敏錡曾發聲「小孩去新加坡都是我一手處理」，公務繁忙的他，如今親自送機，父子三人還自然地擁抱，顯示親子關係確實相當親近，看得出是長時間的情感累積。

日前何如芸特地回到王家，為大兒子Brian慶生，她婚變後最愧疚的就是2個寶貝兒子。（圖／翻攝自臉書）

不過，女主角何如芸對孩子的用心，也是不遑多讓。十二月七日，分居中的何如芸罕見地回到新北市淡水王家，原來是幫大兒子Brian過十三歲生日，從Brian的IG照片裡，可以看到王敏錡其實也在場，但何如芸的臉書版的發文卻略過了王敏錡。

正在拍8點檔《炮仔聲》的何如芸，傳出為婚變煩心不已，一度在攝影棚內哭泣。（圖／翻攝自臉書）

下午五點四十分，幾個看似Brian的同學及朋友的小孩，相繼離開王家。晚間七點半左右，何如芸的座車也開出該王家社區，五分鐘後便回到她分居後在紅樹林的固定住所。晚間十點出頭，何如芸又開車直奔王家，疑似是去安撫兩個兒子。

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(中時電子報)