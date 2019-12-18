2020總統大選進入最後階段，第一場電視政見發表會將於今（18）日晚間7點在華視播出。

三黨總統候選人，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，今日晚間7點將在華視正面交鋒，進行首場電視政見發表會。開始前會先進行順序抽籤，分為三階段發表，每一輪時間每位候選人政見發表時間為10分鐘。

總統電視辯論時間表。（圖／擷取自韓粉社團）
總統電視辯論時間表。（圖／擷取自韓粉社團）

另外，除今日晚間第一場總統政見發表會，20日副總統政見發表會將在公視登場，25日、27日則分別進行第二場、第三場總統政見發表會，將在中視及台視播出。

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(中時電子報)

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