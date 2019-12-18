美國參議院17日表決以86比8票通過經參眾兩院協調後的《2020財年國防授權法》綜合版本，在眾議院上周也通過相同的最後文本後，總金額達7380億美元的國防授權法已送到白宮，預計將在年底前由總統川普簽署生效。

美國之音報導，綜合版本中有多項強化台灣安全防衛及美台安全合作條文，也要求五角大廈針對設立「美台網路安全工作組」的可行性提交報告，但比較特別的是，報告還針對台灣2020年總統、副總統選舉，要求美國國家情報總監在選舉結束後不超過45天，就大陸影響台灣選舉的活動向國會參、眾兩院情報委員提交報告。

報導指出，參議院軍事委員會主席英霍夫（Jim Inhof, R-OK）聲明表示，通過這個綜合版本「對美國的盟友和對手發出強烈資訊，尤其是大陸及俄羅斯」。他說，美國之所以成為自由世界的領袖，是因有能力捍衛我們的價值。《國防授權法》確保我們能持續這麼做。」

法案涉及台灣的部分詳列於第1260B、1260C及1260D條，關於大陸對台灣選舉的干預則是列在「與大陸相關事務」專章中的第5513條。

第5513條要求美國國家情報總監在台灣總統選舉後45天內，就大陸干預或破壞選舉的任何影響力活動以及美國抵禦這種活動的作為提交報告。

國會也認為，美國應該依據《台灣關係法》強力支持台灣通過海外軍售、直接商售及產業合作取得防禦性武器和服務，重視支援台灣不對稱防衛戰略的反艦、海岸防衛、反裝甲、空防、防禦性水雷及可持久的指揮及控制能力。

此外，美國總統和國會都應該完全以台灣的防衛需求來決定提供台灣武器及服務的性質和數量，美國應該持續改善美國對台軍售的可預測性，確保對台灣提出防禦性武器和服務的需求做及時的審批和回應。

報導稱，其他「國會意見」還有關於美台軍事演習的部分。國會認為，美國應該尋求雙方有務實的演習機會，讓美台高級防務官員和軍官依據《台灣旅行法》進行交流，美台也應該擴大人道主義援助及災難救助的合作

美國之音指出，國會最後也認為，美國國防部長應該維持常態性派美國軍艦通過台灣海峽，並鼓勵美國的盟友及夥伴也採取同樣做法，對於在國際法允許的任何地方飛越、航行和操作，展示承諾。

(中時 )