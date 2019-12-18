由Wecare高雄、公民割草行動與台灣基進發起的「罷韓大遊行」，本周六（21日）將於高雄舉辦，挺韓大遊行亦將同日「尬場」。韓黑對此急跳腳，發文痛批國民黨總統參選人韓國瑜，將兩場活動排在同日，簡直罔顧市政秩序，難道不會良心不安？網友則打臉：「蔡英文都不會良心不安了，憑什麼韓國瑜要良心不安？」

韓黑在PTT論壇發文《草包，不會良心不安嗎？》寫道：「韓國愚，你不會良心不安嗎?身為高雄市長，牠竟然讓挺自己的活動刻意選在罷韓大遊行當天。身為高雄市長，牠理應先考慮市民的安危和市政秩序的和諧安寧，然而，牠這個假庶民國愚草包為了自己的政治利益，竟然刻意將挺韓活動選在與罷韓大遊行辦同一天。」

韓黑再批：「國愚草包竟然沒有為了安全問題而錯開日期， 晚個一天或一週辦挺韓活動不行嗎? 為什麼要選在同一天? 由此可知，這樣的市長是失格且失職的， 完全沒有盡到高雄市長該有的市長職責， 是的，這樣的政客該被眾人唾棄。」不僅如此，發文韓黑更再次痛罵：「韓國愚，你的所言所舉，難道不會良心不安嗎？」

文章一出，討論激烈。網友不斷打臉：「蔡英文都不會良心不安了，憑什麼韓國瑜要良心不安？」「搞不好很和平啊」、「早睡早起身體好」、「1450們，造假抹黑是你們的工作，但身為人的良心還在嗎？」「是韓粉要韓出來選，是權貴、中央、韓黑在卡韓」、「看能不能挖到菜蝗的真˙論文」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)