蔡英文總統「論文門」閃躲論文案多時，除了牛津大學博士徐永泰深入追查蔡論文弊端有兩大新發現外。也有高知識分子網友循線追蹤後認為，當年倫敦大學頒授博士學位。「LSE法律系所沒有留存小菸(蔡英文)口試資料，毫無可能！」，且蔡沒說的是「她同時擔任政大客座教師，還指導兩名碩士生，還英翻中三篇論文，在台英之間多次飛來飛去，比扯鈴還扯」。

林環牆12月12日上午在臉書發文指出，美西華人學會12月7日舉辦研討會，牛津博士徐永泰特別就蔡英文的「論文門」調查提出以下兩點新的發現：

第一，徐永泰表示，根據倫敦政經學院對外公開的官網，可以查到該學院1950年到目前爲止所有畢業生的名字。但在該校1983-1984校友會名單上，沒有出現蔡英文的名字。第二，「倫敦政經學院信息管理部負責人」給他的信中明確表示，「我們確定LSE法律系沒有有關她的博士相關的（論文口試考官和考評報告）的記錄...」。

對於徐永泰爆料的消息。網友caelum在批踢踢論壇，以回復討論「蔡英文論文門到底演到哪裡？！」文提出3點質疑。

第一，原PO認為，LSE沒有小菸口試資料是正常的。但「因為當年由倫敦大學頒授博士學位。LSE法律系所沒有留存小菸口試資料，毫無可能。所有碩博士學位考核資料，一定在系上留有一份正本。然後在頒授學位的大學行政單位留有副本。只要不是野雞大學，就是如此」。

原PO先是解釋，「兼任教師什麼證都不用。一年一聘。極特殊狀況，只開一學期2~3學分的課，才會學年中，聘任一學期。先是，蔡是在1984/12月由政大送部審核，『本校客座教師蔡英文之副教授資格。這是新聘專任必須要有的過程』」。

第二，原PO借一步分析。因而，「『蔡的客座教師，應由1983/8月起聘，1984/8轉聘為專任副教授。這由講師證頒授日期可資證明』。可是蔡說「她由1983/1月至1984/3月寫完論文，提交口試，修完論文，拿到博士證書」。但『她沒說的是』，『她同時擔任政大客座教師，還指導兩名碩士生，還英翻中三篇論文，在台英之間多次飛來飛去』。這樣的說法，比扯鈴還扯」。

第三，原PO更直言，就算蔡有任意門好了，也沒有人可以這樣操。為甚麼？「因為副教授證和講師證頒授日期，可以確認蔡什麼時候到政大應聘」、且「沒繳學費沒有註冊，就是休學或最後被退學狀態，你指導教授就算住在系辦，系上也不會安排指導教授給學生。沒註冊繳費，學務處就當學生不存在，不會將學生列入選課名單，參加不了任何考核考試。你就只是個旁聽生，拿不到任何成績、分數」。

原PO強調，在英國讀碩博士學位，「指導教授會收到一張指導學生清單，好讓教授們在正常大學部授課排程外，另外安排時間個別指導博碩士生。學生沒註冊，就不會列名在有註冊清單內。這是特重師徒制的英國的狀況」。

不論在哪上大學，只要念過大學的人都知道「哪所大學沒註冊繳費，還能上課拿學分、提出口試拿到學位的，千萬告訴大家。也算造福人群」。

(中時電子報)