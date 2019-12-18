資深藝人馬妞，因主持歌唱節目《新人歌唱排行榜》及八卦談話性節目《馬妞報報》爆紅，近年來則是轉型為購物台專家，不過近日有關他的影片在網路瘋傳，只見她不僅在遊覽車上叫賣內褲，卻遭人鹹豬手，讓人看了相當揪心。

根據《鏡週刊》報導，有網友PO出影片只見馬妞在遊覽車上叫賣內褲，雖然當天素顏又穿著樸素，加上臉頰凹陷更顯老態，更仍可一眼認出就是馬妞，而她在車上彎腰秀出護腰產品給乘客看時，有位男乘客藉機伸手摸了她的屁股，但她則是裝沒事繼續介紹商品，接著又拿出內褲叫賣，還口誤說：「來介紹一下我的內褲」，此時旁邊一位女乘客立刻接話：「穿過的嗎」?她則開玩笑回應：「穿過的在這裡，妳要嗎？等等脫給妳，妳等一下」，更微翹著屁股說：「我今天穿四角給妳摸一下」。

馬妞先前因開餐廳經營不善，資金出現缺口背負不少債務，此外又有身障人士出面指控她欠下120萬元不還，就連友人都指出她為償還地下錢莊債務，借了近200萬元，原本承諾半個月還25萬元卻跳票，對於被問到網友上傳的影片，馬妞則是沒有任何回應。

(中時電子報)