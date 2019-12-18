小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（18日）財經重點。

【1】台積電除息大戲 沾到都發財

台積電17日再創345元歷史新高價，買氣大噴發，股票期貨、權證及零股交易強強滾，其中零股交易今年來累計成交值更創下新高，突破24億元，成為投資人最佳存股標的。

【2】台股萬二 放閃七亮點

權值股全力飆速，力挺台股衝上「萬二」大關，指數收在12,097點，寫下七大亮點紀錄，包括指數再創29年半新高且為史上收盤第11高、帶動上市櫃市值首度突破40兆、外資持股比例創高、三大法人買超金額突破3千億元、台積電股價與市值新高，以及台灣50ETF收盤創高等。法人指出，年底封關倒數10日，內外資可望齊力作多，大盤有機會挑戰歷史高點。

【3】亞幣第二強！ 台幣連四升 強勢進逼30元

中美貿易協議正向消息持續發酵，加上台指期結算效應，外資延續匯入，新台幣已連四個交易日合計升值共2.95角，漲幅0.98％，僅次於韓元的2.44％，居第二強亞幣。

【4】台電釋仁愛路精華地合建

位於仁愛路二段台電人員出差宿舍的精華土地要活化了！台電17日舉辦土地合建案招商說明會表示，此次釋出仁愛路二段大小兩二塊基地四筆土地共約500坪，是「蛋黃區的蛋黃」，預估台電資產可增值約30億元，引發市場高度關注。預計月底正式公告，明年3、4月截標。

【5】脫歐懸崖再現 英鎊重貶逾1％

英國首相強生（Boris Johnson）在上周大選獲得壓倒性勝利後，對脫歐立場轉趨強硬。據當地媒體報導，強生有意禁止脫歐過渡期延長，以逼迫歐盟在明年底與英國達成新的貿易協議。英歐談判懸崖再現，也讓英鎊兌美元重貶逾1％。

(中時電子報)