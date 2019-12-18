車載系統未來幾年具有高度成長性，威潤(6465)瞄準美日新藍海，目前除美國市場穩定成長外，也積極搶進日本車廠的Tier1行列，董事長湯潤闊表示，經過2~3年的成長，相關效應預計在2021年就可以看到明顯成績。

威潤成立之初以歐洲市場為主，但自2016年前歐洲市場價格競爭轉趨激烈，也衝擊威潤營運，故目前看好車載資通訊藍海市場只剩美國以及日本，威潤也抓準趨勢，將美日市場視為營運轉型的重要契機，在客戶選擇上，也多轉向以大客戶為主，加大出貨規模，至於歐洲或是中東市場，威潤也偏向維繫既有客戶為主，有機會扮演未來物聯網相關產品的潛在客戶。

威潤近幾年將重心轉往美日市場，2018年與日本軟銀共同合作，搶下車載資通訊解決方案，並開始正式出貨，不僅如此，2018年同樣也拿到的加拿大國營電力生產企業標案訂單，出貨規模萬台，今年、明年會完成出貨。

湯潤闊表示，威潤目前在日本市場持續深耕，不僅和日本三大電信商都有實際案子進行中，也和日本車廠的Tier1供應大廠、摩托車大廠都有開發案，日本車市規模龐大，車載商機週期性長且毛利率較高，威潤一旦順利搶下Tier1專案，公司年營收雙位數成長絕對不是問題，預計2021年就有機會看到成績。

研調機構數據顯示，預計到2020年全球聯網汽車安裝率將超過50%，到2025年將超過90%，2019年到2026年全球車載通訊市場預計將以26.8%的年複合成長率增長，到2026年將達到3206億美元的規模。2018年全球車隊管理市場規模為38億美元，預計到2025年底將達175億美元，2019年到2025年的年複合成長率為21%，也就是說，未來幾年，整個車載市場成長性巨大，威潤營運成長空間可期。

以威潤今年前三季產品銷售營收佔比來說，北美市場占比為41.8%，目前持續提升中，亞太地區24.6%，歐洲則是約為11.1%。

(時報資訊)