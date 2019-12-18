金管會公布外幣保單最新銷售狀況，受宣告利率一路下滑影響，外幣保單買氣持續疲弱，2019年前10月新契約保費4210.04億元，年減達22％，以此推算，10月新契約保費收入僅241.28億元，月減13.35％、年減達53.4％，年減幅創今年來最高。

金管會指出，前10月投資型保單新契約保費1359.12億元，年減達37％，傳統型保單為2850.92億元，亦年減11％。前三大業者方面，投資型外幣保單為法國巴黎、南山、國泰人壽，傳統型外幣保單為新光、國泰、南山人壽。

美元保單前10月新契約保費117.72億美元，年減達21％。其中，投資型保單29.74億美元，年減達40％，傳統型保單87.98億美元，亦年減11％。前三大業者方面，投資型美元保單為法巴、南山、國泰人壽，傳統型美元保單為新光、國泰、南山人壽。

人民幣保單前10月新契約保費51.26億人民幣，年減達45％。其中，投資型保單48.28億人民幣，年減達46％，傳統型保單2.98億人民幣，則年減4％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法巴、中國、南山人壽，傳統型人民幣保單為國泰、台灣、新光人壽。

澳幣保單表現則相對持穩，前10月新契約保費11.67億澳元，年減3％。其中，投資型保單3.9億澳元，仍年減29％，但傳統型保單達7.77億澳元，年增達19％。前三大業者方面，投資型澳幣保單為法巴、國泰、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、國泰、富邦人壽。

(時報資訊)