中美達成首階段貿易協議，美股大漲激勵台股持續驚驚漲，昨（17）日站上「萬二」大關、續創29年新高，單日及今年漲幅均稱冠亞股。不過，金管會主委顧立雄認為，未來市場並非萬里無雲，仍存有不確定風險，提醒還是要「居高思危」，希望股市平穩發展。

據金管會統計，17日台股上漲157.64點、漲幅1.32％，上海股市上漲38.03點、漲幅1.27％，韓股上漲27.53點、漲幅1.27％，港股大漲335.62點、漲幅1.22％，日股上漲113.77點、漲幅0.47％，僅新加坡股市小跌5.29點、跌幅0.16％，台股漲幅居亞股之冠。

而今年截至16日止，台股累計漲幅達22.74％，同樣位居亞股之冠，日股和上海股市齊揚19.67％居次，港股漲幅6.43％、韓股漲幅6.23％、新加坡漲幅4.48％。證期局副局長蔡麗玲表示，台股截至11月現金殖利率為3.83％，加計股票股利後的殖利率達3.99％。

對於台股站上「萬二」關卡，顧立雄受訪時認為，整體環境、基本面佳、台股殖利率表現、資金寬鬆等都是帶動台股上漲的因素，但中美貿易戰只是階段性協議達成，看來還不會完全停歇，還有很多不確定風險存在，不代表未來市場萬里無雲。

顧立雄表示，今年有許多項目均創新高，但從監理立場而言仍要強調「居安思危」，面對這樣的資本市場、台股達12000點環境，還是要戒慎以對，希望股市能平穩發展，市場健全仍是金管會最重視的關鍵。

(時報資訊)