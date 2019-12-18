高通首屆2019年「高通台灣創新競賽」(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge)落幕，第一名為RelaJet Tech Co，其研發出區隔不同人聲的人聲分離引擎，抱回獎金12.5萬美元，另外還有區塊鏈相關應用、平面型顯示裝置的光場飄浮影像技術也受青睞，本次獲獎團隊除獲得獎金外，高通將持續協助所有入圍團隊鏈接國際市場。

今年高通宣布啟動「高通台灣創新競賽」獲得熱烈迴響，並吸引了逾百支新創團隊報名，高通於七月公布入圍團隊名單，除提供各入圍團隊1萬美元入圍獎金外，高通提供團隊育成計畫，包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請之誘因；高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權、經濟、商業指導等方面之培訓。

本次決賽經過一個上午的展示與討論後，由業界專家組成的評審團選出一支優勝與兩支優選隊伍，本次競賽獲得冠軍的團隊RelaJet，研發區隔不同人聲的人聲分離引擎，使助聽器使用者能專注地接收特定人士的聲音。第二名為ITM，提供區塊鏈擴容解決方案的區塊鏈IC整合技術及清算鏈下數百萬筆資料的單獨主鍊交易。Lixel則獲得第三名，運用光場技術與互動感應器，開發平面型顯示裝置的光場飄浮影像技術，除了優勝獲獎隊伍之外，高通也將持續運用其全球產品開發及行銷團隊，持續協助入圍團隊鏈接國際市場，展示台灣新創團隊的潛能與實力。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，今年第一屆「高通台灣創新競賽」入圍團隊非常多元，均為台灣新創生態圈具有聲譽、技術領先的公司，這些團隊運用物聯網、AR、機器學習、區塊鏈等科技，開發智慧醫療、智慧工業、智慧城市等相關應用，在在展現台灣新創圈的潛力與可能。今年是首屆高通台灣新創競賽，而明年第二屆「高通台灣創新競賽」也將於近日內公布活動細節。

(時報資訊)