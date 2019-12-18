富晶通(3623)今年受日本客戶轉型，工控、辦公室應用產品出貨不如預期，公司展開組織調整，希望今年是谷底，經過調整後，明年第2季能看到成效，2020年目標優於今年。

富晶通今年第3季進行組織調整，除了業務團隊改組之外，也推動線上直接人員精簡，也因為費用增加，單季轉為虧損822萬元，累計前3季營業損失816萬元，在匯兌收益挹注，稅後淨利308萬元，每股盈餘0.1元。

公司累計前11月營收4.18億元，年減43.36％，表現低迷。主要富晶通原本日本市場營收占比達5成，但是今年日本最大客戶富士通組織調整及產品轉換，營運表現不理想，也連帶影響富晶通營收。

因此，富晶通開始拓展日本以外市場，包括歐美及東南亞市場，預期歐洲市場會先看到成績。此外，過去多功能事務機比重較高，但是今年這部分相對疲軟，未來計畫新增車載後裝影音系統、銀行ATM、KIOSK、停車場自助繳費機台等應用。

過去富晶通以電阻式觸控為主，今年電容式觸控占比攀升到5成，2020年在電容式觸控推出更多新產品下，營收比重估計超過電阻式，並有助於毛利率提升。

(時報資訊)