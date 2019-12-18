據內政部統計處最新資料顯示，今年前10月的建照核發量住宅將近12萬戶，預料有機會挑戰25年以來的新高，其中推案熱區已經出現明顯轉移，台中市已經取代新北市成為全台申請建照量最大的區域，連續兩年建照戶數最多，其次則是新北市與高雄市，從建商買地請領建照的狀況來看，開發商應是看到市場買氣已經呈現有感復甦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市近年呈現「北溫南熱」，同樣的市況也反應在一手市場推案，台中市推案戶數累計前10月已經達到2.44萬戶，主要還是當地市場買氣穩定，房價所得比相對北部購屋更為輕鬆，加上就業機會增加與人口結構較為年輕，都是中南部地區買氣不墜的原因，且推案型態在部分地區也產生改變，如集合式住宅的大樓產品興起，成功吸引首購族的目光，也帶動推案戶數明顯增加。

今年前10月核發住宅建照量最大的是台中市，已經是連續兩年超越新北市，其次則是新北市的1.97萬戶，新北市則是有來自雙北市的自用需求，加上重劃區也提供許多土地可開發，因此推案量仍相對穩定，第三名則是高雄市的1.6萬戶。

值得留意的是台北市，台北市因為缺乏素地可開發，2011~2017核准建照量都在5000~7000戶左右，但2018年超過萬戶，今年也將超過9千戶，一方面反應市場需求穩定，一方面與都更危老的改建轉速加快有關。

曾敬德表示，市場推案量大反應開發商銷售穩定，購地推案信心增加，另一方面可能也與雨遮改革搶照遞延有關，對於消費者來說，可以有更多案子可看可比較，而今年大量的推案量房市是否能夠消化則有待觀察。

(時報資訊)