樂天株式會社日前向La New老牛皮國際股份有限公司收購球隊，原名Lamigo桃猿隊（Lamigo Monkeys），正式更名為「Rakuten Monkeys樂天桃猿」，並於2020球季開始啟用的新隊徽、新球服與企業識別。樂天自2008年進入台灣市場經營多種業務，包括電子商務、信用卡與電子書等，並積極發展在台Rakuten生態圈。目前正籌備於2020年度推出銀行金融業務，樂天希望藉由進軍台灣職棒大幅提升品牌能見度，加速各項服務成長，強化在台生態圈。

樂天體育事業部副執行董事立花陽三將被任命為Rakuten Monkeys樂天桃猿的董事長，樂天亞洲總部營運長渡邊崇將被指任為副董事長。樂天也將保留原管理團隊，邀請劉玠廷與浦韋青繼續擔任球團領隊與副領隊。劉玠廷將與東北樂天金鷲隊球場本部長川田喜則擔任新球隊的共同總經理，台日攜手打造更強團隊。

樂天創辦人暨執行長三木谷浩史表示，台日職棒文化交流一向相當密切，基於現有基礎，加上合作夥伴關係與管理團隊的豐富經驗，期待該團隊能持續帶領台灣職棒不斷發展。樂天在日本與棒球淵源甚深，非常期待能為台灣棒球貢獻一份心力，支持中華職棒，並希望與台灣消費者建立更深的連結，擴大樂天生態圈服務在台發展範圍，包括電子商務、旅遊、信用卡、數位內容，以及即將推出的網銀業務。

(時報資訊)