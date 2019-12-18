美(吉吉)(8466)將斥資25.13億元在台南設立新廠，規劃建置SPC石塑地磚產線，目標在2021年首季正式投產。美(吉吉)指出，響應台商回台投資優惠政策，至台南設立新廠，可望創造本國245個就業機會，未來將獲融資利息補貼及其他優惠，增添營運資金使用彈性。

美(吉吉)說，台南新廠規劃建置SPC石塑地磚產線，較大陸東莞廠現有的SPC產線倍增，2020年首季底將正式開工，力拚2020年第4季完成建廠啟用，目標在2021年逐步投入生產。因新廠使用最新生產設備，可望降低購置成本、生產耗能少，並可有效提升生產效率，待台南新廠完工投產將提升集團全球業務競爭利基，帶來新的營運成長動能。

美(吉吉)指出，近兩年投入SPC(Stone Plastic Composite)石塑地磚布局，並結合美(吉吉)-KY石塑地板立體對花壓紋技術、及專利鎖扣設計方便DIY施工特性，以搶攻全球家用塑膠地板市場，挹注SPC石塑地磚營收比重逐步提升至6.17％水準，且看好SPC石塑地磚擁有優異超耐磨、防火防潮與環保材質等產品特性，帶動歐美地區對於SPC石塑地磚產品接受度。

(時報資訊)