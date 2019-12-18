許多量販店提供24小時全年無休的服務、多樣化的商品選擇，並常有價格優惠，已成為許多人購屋的重要選項。據實價登錄資料統計台北市108年1-10月成交資料，觀察台北市13間大型量販店700公尺內住宅價量，交易量排名第一的為萬華區「家樂福桂林店」，周邊房價約54.3萬/坪。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，現代人多為雙薪家庭，因此更加倚賴量販店的服務。尤其量販店時常搭配節慶推出促銷、抗跌商品，節省荷包又便利，更受許多家庭青睞。然而，若能就近居住量販店，確實能享受其所帶來的便捷性，但也需考量，量販店所帶來的大量人潮和車潮，容易影響生活品質。不妨尋找距量販店有一定距離，才能同時擁有便捷和高品質的生活。

根據實價登錄資料統計台北市108年1-10月成交資料，觀察台北市13間大型量販店700公尺內住宅價量，交易量排名第二的為信義區的「家樂福東興店」和中山區的「大潤發中崙店」。其中，信義區「家樂福東興店」周邊房價約71.4萬/坪，中山區的「大潤發中崙店」周邊房價約78.4萬/坪，謝志傑表示，這兩區同為周邊發展和生活機能方便，對通勤族或是家中有小孩的民眾都具有相當吸引力。

若由住宅單價來看，位於北投區的「家樂福北投店」價格最為親民，周邊房價約36.5萬/坪。謝志傑指出，家樂福北投店鄰近捷運新北投站，鄰近薇閣國小、薇閣高中和復興高中，周邊綠地多，且還有天然溫泉區，兼具生活機能和休閒養生。雖地理位置離市中心較遠，但房價相對親民，適合喜歡悠閒生活的退休樂活族或預算有限的首購族於此購屋。

(時報資訊)