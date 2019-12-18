新創醫材益安(6499)旗下達亞(6762)18日將登興櫃，每股參考價120元。達亞成立於2004年，2008年完全轉型專注高階醫材產品，2017年進行擴產，2018年完成所有驗證，2019年開始投產。

達亞前10月營收3.17億元，較2018年全年度營收成長高達95%，前10月自結每股盈餘為4.43元。達亞已切入連續血糖監測儀大廠Dexcom的供應鏈，供應G6關鍵零組件，預期明年出貨量可望放大，下一代G7開發全拿，代工Boston Scientific的Lotus產品，明年第2季出貨量將明顯增加，法人樂觀看待明年營運表現。

達亞目前配合醫療器材大廠及新創公司高達80家，超過5千件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗。客戶群除了母公司益安，其餘100%來自美國。目前專注開發的產品以心血管微創手術、腹腔鏡一般外科手術、婦科手術、以及糖尿病血糖監測產品為主，正符合目前市場上成長的需求與趨勢。

(時報資訊)