總統大選將近，許多民調紛紛顯示，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜的差距大，但民進黨仍猛攻韓國瑜，令外界質疑，綠營雖稱大幅領先，卻對戰局感到不安。國民黨台南市議員王家貞提及，她觀察過去支持深綠的計程車司機，皆已轉向支持韓國瑜，她估韓將以30萬票到80萬票差距勝出。

韓國瑜宣布參選後，擁有大批死忠鐵粉，然而，民調卻始終低迷，韓國瑜因而將民調蓋牌封關，使士氣不要被影響。韓國瑜進行傾聽之旅兩個月，持續拋出政策牛肉，也令許多支持者堅定力挺。據《中評社》報導，王家貞表示，韓蔡實際民調差距不大，但憂心到時候民進黨恐將使出奧步。

王家貞提及，親民黨總統參選人宋楚瑜影響力大不如前，而喜樂島聯盟等深綠獨派無法接受蔡英文，這些人最終不會投給韓、蔡，恐將影響選情。她也提到，過去許多支持深綠的計程車司機，都轉支持韓國瑜，若以坊間接觸到的民眾反映來看，王家貞估韓終將勝蔡約3%到5%，相當於30萬票到80萬票。

2020總統大選首場電視政見發表會今晚登場，韓國瑜論述主軸將緊扣經濟議題，凸顯蔡政府執政下，民眾對經濟發展的無力感，並提出相關解方。這場電視政見發表會是否將成韓國瑜逆轉契機，成外界矚目焦點。

(中時電子報)