中共黨媒《環球時報》18日連線報導，批評西方世界面對迅速崛起的大陸，一些人存在焦慮與挫敗心理，在推特、臉書等社交平台渲染「中國威脅」論調，不僅媒體，部分政客、網紅也正試圖迎合這樣的心態，罔顧事實、以特定宣傳手段抹黑大陸。海外社交平台的管理措施也存在「雙標」嫌疑。

《環球時報》分析，美國主流媒體經常刊發對大陸帶有偏見的報導。對比幾家美媒報導可發現，《紐約時報》在一味批判大陸的道路上走得更遠，很少有客觀報導大陸的文章。從線民評論、轉發和點贊的數量看，《紐約時報》在推特上發布的涉陸文章更能博眼球。有失偏頗的涉陸報導方式曾讓《紐約時報》受到質疑。

《環時》指，德國媒體涉陸報導同樣存在有失偏頗的現象。查閱德國最權威媒體《明鏡》周刊推特，從11月8日至12月8日，它有近20條關於大陸的推文，大部分是負面或消極報導。

大陸新疆和香港問題是近期西方輿論最喜歡拿來攻擊大陸的話題。香港修例風波相關報導讓一些西方媒體的「雙重標準」暴露無遺。其中，選擇性報導成為它們慣用的手法之一。

《環時》觀察，一些西方記者經常利用社交媒體抹黑大陸，有的甚至沒搞清楚事實就發表言論。

《環時》報導，海外社交平台態度也頗耐人尋味。今年10月，香港警方兩度要求臉書刪除涉嫌誹謗或指控毫無根據的發文，強調相關內容是不準確的報導、旨在煽動仇恨，這些捏造事實的帖子包括聲稱員警在東涌搜查汽車時「騷擾」女示威者等。然而，刪帖要求均被漠視。

另一方面，推特9月宣布關閉全球上萬個帳號，其中包括4300多個來自大陸和香港「試圖擾亂香港抗議運動」的帳號。臉書曾在8月宣布，移除7個專頁、3個群組和5個帳號，因為它們與大陸政府有關。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，對一些海外社交平台對罔顧事實的抹黑大陸言論置之不理，卻對說出真相的帳號採取措施，這反映出它們的雙重價值觀。

朱巍說：「西方輿論在海外社交平台上抹黑中國的同時，還傳播了一些極端勢力的觀點，它們不惜犧牲自己國家社會安全來歪曲中國的形象，已經到了是非不分的地步。」一些西方主流媒體通過有色眼鏡看大陸，導致海外社交平台上經常出現抹黑大陸的言論。

據報導，復旦大學國際關係與公共事務學院副教授沈逸認為，對面對迅速發展的大陸，內生的焦慮情緒與挫敗導致西方需要尋找一個突破口，輿論場便是其中之一。

沈逸指出，對於在社交平台上遭抹黑，大陸需要有效回應，爭取能扭轉不利的力量對比，同時要做好自己的事情。另外要將大陸的國家形象同西方的相關報導區分開。

(中時 )