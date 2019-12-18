2020大選在眾多「第三勢力」參戰下，戰情波詭雲譎。網友表示，除了前時代力量立委林昶佐、洪慈庸與前國民黨籍花蓮縣縣長傅崑萁三位「偽第三勢力」，其他小黨候選人幾乎民調沒有超過10%的，但他們又選得頗認真，到底他們意欲何為？莫非將暗拋民調震撼彈？有人則直言，這問題該去請教親民黨總統參選人宋楚瑜，他最了解。

網友在PTT論壇發文《民調個位數的候選人在想什麼》，寫道：「今年小黨參選很踴躍，也有很多版面，但是選情跟討論熱度不成正比，除了KMT／DPP以外的候選人，幾乎沒有超過10%的（不考慮Freddy、洪慈庸、傅崐萁這些偽第三勢力），大概只有高鈺婷比較有拚，其他基本都是砲灰。」

發文網友近一步表示：「但是我看有些人選得其實蠻認真的，除了幾個特別討人厭的以外，我其實對他們是報以同情。這些很努力卻得不到選民回應的候選人，心裡在想什麼呢？」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「問宋北北」、、「宋主席都出來選五次了」，認為屢戰屢敗的宋楚瑜，最了解箇中心情；也有人認為，這些人說不定將拋出民調震撼彈，不可及早下定論。

其他網友則紛紛回應：「一次選舉就是一次理念的宣講。選舉會結束，但印象會留在選民心中。就像王婉諭就算不出來選，她還是在為了她的理念在做事。但參選可以讓更多的人聽到她的理念，當然如果候選人本身沒什麼料，參選這是浪費錢而已」、「所以有的人乾脆不努力，拋棄理想，投靠大黨當馬前卒」、「蔡宜芳是蠻好笑的」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)