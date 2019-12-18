美國史丹福大學胡佛研究院昨（17）日舉行發布會，公開蔣經國私人日記內容，美國前國務卿舒茲及多位重量級台灣問題專家都親自出席，日記內容透露，有別於同時間父親蔣介石仍心心念念反攻大陸，蔣經國更重視發展台灣政治、經濟，顯示父子想法逐漸分歧。

(中時電子報)