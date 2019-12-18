胡佛研究院公布蔣經國日記 曝2蔣思維分歧 08:342019/12/18 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國史丹福大學胡佛研究院昨（17）日舉行發布會，公開蔣經國私人日記內容，美國前國務卿舒茲及多位重量級台灣問題專家都親自出席，日記內容透露，有別於同時間父親蔣介石仍心心念念反攻大陸，蔣經國更重視發展台灣政治、經濟，顯示父子想法逐漸分歧。 (中時電子報) #蔣經國 #蔣經國日記 #蔣介石 #胡佛研究院 #公布 #想法 #思維 #分歧 也許您會感興趣 推薦閱讀 正確吃鹽不傷身！營養師教這2撇步 15:132019/12/14 生活 背離蔣經國？國民黨：時代進程選擇和平 21:032019/12/14 政治 完美公司生命健康科技研究院成立 04:102019/12/16 焦點新聞 每年奪上萬人命 防腦中風必做6檢查 08:202019/12/16 生活 胃食道逆流睡不好？醫囑「喬一下枕頭」 08:452019/12/16 生活 不停打哈欠 醫：是腦出血前兆 這招可救命 09:302019/12/16 生活 Canal+與迪士尼合作 明年在法獨家推Disney+ 12:432019/12/16 財經 吃剩優格再變身 專家：腸胃炎恐找上你 14:062019/12/16 生活 北韓的聖誕禮物不是核飛彈 而是這個 20:522019/12/16 國際 黃士修遭自訴誹謗 北院判無罪 10:522019/12/17 社會 國際熱門新聞 美國防授權法通過 要求台灣大選後45天內 說明大陸干預 - 國際 變卦？華為在德恐出局 非老美出手而是他 - 國際 鴨農變地產大亨 陸土豪再敗超奢華酒店 - 國際 美最新民調顯示 川普擊敗任一民主黨對手 - 國際 「格鬥狂人」徐曉冬打假出槌 服輸當「吃屎哥」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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