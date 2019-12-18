最新公布的房市和工業生產數據意外強勁，提振投資人對美國經濟的信心，周二美股主要指數小漲，同步再創歷史新高。

周二收盤，道瓊工業指數漲31.27點或0.11%，為28,267.16點。標普500指數漲1.07點或0.03%，為3,192.52點。那斯達克指數漲9.13點或0.1%，為8,823.36點。

美中首階段貿易協議進展明朗、聯準會決策官員釋出鴿派訊號，以及和樂觀的經濟數據，帶動標普500指數連續第4個交易日創下歷史新高，今年以來累計已上漲27%。

對經濟局勢較為敏感的金融股上漲0.5%，創下歷史新高，對標普500指數的提振最大。受房市數據激勵，家居修繕用品零售商家得寶股價上漲1%，在道瓊指數中漲幅領先。

串流媒體服務巨擘網飛（Netflix）海外業務加速增長，其亞太區業務表現尤為亮眼，激勵股價勁揚3.7%，在標普500指數成分股中漲幅居前。

蘋果小漲0.2%，收在280.41美元，再創歷史新高。

(時報資訊)