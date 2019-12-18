PCB相關自動化設備系統整合廠—迅得(6438)辦理現金增資，每股現增價為68元，預計募集資金約1.7億元，連同已發行的可轉換公司債，總計共募資5.7億元，將用於因應半導體客戶訂單需求，迅得佈局半導體產業進入收割期，營運已於今年第3季落底，迅得預估，明年半導體產品佔營收比重可望拉升到20%到25%，迅得副董事長王年清表示，公司未來營運重心將在半導體及PCB，明年業績可望重回成長軌道。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，設備產品包括：搬運、倉儲、物流等，產業則涵蓋PCB、光電及半導體產業，今年受到光電客戶拖累，前3季業績表現平平，第3季因認列損失，單季稅後虧損537萬元，累計前3季稅後盈餘為6839萬元，每股盈餘為1.18元；不過看好半導體產業智慧製造商機，迅得機械近兩年將重心放在半導體設備客戶開發，以半導體廠為主的AMHS接單狀況不錯，今年半導體設備佔迅得機械營收比重約10%到15%，營收約3到4億元，預估明年半導體相關營收可望拉升到6億至8億元，佔營收比重約20%到25%。

迅得副董事長王年清表示，公司未來營運重心將在半導體及PCB，明年業績可望重回成長軌道，公司內部目標是3年內半導體產品佔營收比重達40%到50%，屆時PCB佔比從目前的約60%降至40%，光電則降至10%。

為因應半導體客戶需求，迅得大舉募資，繼發行4億元的可轉換公司債後，公司再辦理2500張股票現金增資，每股現增價為68元，員工可認購375張，依據比率公開申購約250張，其餘發行數由原股東認購，估計現增將募集資金約1.7億元。

(時報資訊)