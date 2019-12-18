UNIQLO台灣自2014年起推動「服裝回收再捐贈公益行動」，迄今愛心足跡已經環島全台，捐贈超過13萬件愛心服裝，關懷超過 8,300名偏鄉弱勢者。歲末年終之際，UNIQLO第31場服裝捐贈活動已在貢寮國中圓滿達成，在60多名熱心志工參與下，將4,000件愛心衣物搭配聖誕驚喜新品超過350件UNIQLO吸濕保暖發熱衣送給貢寮國中同學及東北角的弱勢家戶，用服裝的力量讓大家的生活更美好。

UNIQLO行銷暨宣傳戰略部資深經理潘御琳表示，集結社會大眾的愛心分享，將狀態良好的UNIQLO二手衣，捐贈給全台弱勢家庭、獨居長者、偏鄉學童及街友等，將可能被丟棄的衣物，轉化為有效資源。UNIQLO一直相信服裝跟陪伴的力量，能夠讓世界更美好。

此次更攜手UNIQLO長期合作的公益夥伴採印協會與嘉里大榮物流一齊完成，未來將永續不斷地實踐這樣的服裝重生行動，讓愛循環；UNIQLO透過關注偏鄉弱勢的台灣採印協會，了解到新北市貢寮地區有許多獨居長者或清貧家庭居住於此，他們長期因地處偏遠而缺乏衣物資源，此次通過「選衣贈衣」與「擴大捐贈」活動，將愛心衣物嚴謹的挑選、分類、整理，包裝後，透過陪伴跟了解，根據受助方的需求送到他們手中。

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