花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，頎邦（6147）坐擁OLED面板驅動IC（DDI）新需求成長、評價偏低等四大利多，2020年第一季將淡季不淡，力挺櫃買市場指標股落後補漲行情上演，給予「買進」投資評等，推測合理股價估值87元，潛在上檔空間約三成。

花旗環球此時向市場強調頎邦的營運潛力，國際資金相當捧場，17日買超3,052張，居外資買超上櫃股排行之冠。

徐振志針對頎邦點出的利多有四：首先，隨TDDI在主流智慧機中逐漸喪失滲透地位，智慧機OEM廠轉向採用非三星的OLED面板，反而替頎邦創造了更多來自OLED DDI營收上檔空間。因為OLED DDI所需的測試時間比TDDI更長，意味測試產能將更加吃緊，且2020年的每小時測試率也會更高，OLED DDI將成為頎邦最大的營運動能來源。

其次，受惠雙11的電視銷售優於預期，供應鏈的面板庫存水位穩定下降，代表面板需求復甦在即，且因為2020年東京奧運可望推升電視與大尺寸面板需求，頎邦的大尺寸DDI需求正在好轉，研判2020年大尺寸DDI需求不會遜於2019年。

再者，受惠5G智慧機迎來出貨爆發期，頎邦來自非DDI業務的營收將明顯增溫，功率放大器（PA）相關業務營收將年增五成，貢獻整體營收比重達雙位數。

最後，頎邦受到今年大尺寸DDI需求不振侵擾，以及TDDI滲透率下滑，評價遭到壓抑，以2020年推估獲利計算，本益比與股價淨值比才9.5與1.6倍，明顯被低估，花旗環球看好，現在是極佳布局時機。

(工商 )