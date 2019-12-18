近年大陸股市一大焦點萬寶之戰已步入結局，寶能已經多次減持萬科股份，近半個月來又進一步出手，持股比例持續下降至5.38%。

澎湃新聞報導，寶能系鉅盛華17日將持有並質押給萬聯證券股份有限公司的萬科41,652,275股無限售流通 A 股辦理解除質押 ，本次解押股數佔鉅盛華所持股份的9.36%，占萬科總股本的0.37%。截至17日，寶能系的前海人壽和鉅盛華合計持有萬科6.07億股股份，持股比例降至5.38%。

寶能系在12月來多次減持萬科股份。在12月6日，鉅盛華及前海人壽合計持有萬科10.01億股股份，彼時持股比例8.87%12月13日，鉅盛華及前海人壽合計持有萬科6.97億股股份，持股降至6.17%。如今僅剩約5%快退至舉牌線。

目前萬科持股比例，深圳地鐵集團為第一大股東，持股占萬科已發行總股本28.69%，寶能系為第二大股東持股占5.38%，安邦人壽保險股份有限公司（變更後為「大家人壽保險」）為第三大股東，持股比例4.29%。主要股東排序並無發生變化。

萬科A股17日收盤股價報人民幣30.45元，漲3.4%。

2015年開始的萬寶股權之戰爭議不斷，寶能短時間收購萬科大量股份，持股一度突破25%，與萬科管理團隊爭奪控制權，引發王石不滿甚至以野蠻人批評寶能。兩大勢力競爭加上原萬科大股東有國家身影的華潤，隨後參戰的安邦、恒大，王石引入的深圳地鐵集團，幾大勢力的競爭使萬寶之戰成為大陸A股一大看點。

(工商 )