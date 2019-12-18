上月底在義大利都靈影展拿下奇布蒂（CIPPUTI）獎的電影《蚵豐村》導演林龍吟與演員喜翔、陳莘太，17日帶著獎座正式與媒體分享得獎喜悅。回想拍攝時的酸甜苦辣，喜翔與陳莘太表示，這部電影拍攝過程非常辛苦，不但需要在開拍前就在嘉義東石生活，體驗蚵農生活的辛苦，整個拍攝過程好比聯合國，還需要與各個國家的工作人員溝通，是個非常特別與寶貴的經驗。而在這部電影之後，也有一些新的作品主動上門接觸，也讓他們對演出有全新的體悟。

都靈影展主席馬丁尼（Emanuela Martini）直指片中時代變遷裡的新舊價值衝突舉世皆然，對家園意義的思索也很能感同身受，認為這是一部「跨越時空限制的美麗電影」。導演林龍吟表示，整趟歐洲影展之行收穫滿滿，不但人生第一次拿下電影獎的肯定，也見識到歐洲觀眾對於電影的熱愛與深度。

喜翔也特別虧導演，「大家慶祝得獎一般是吃吃喝喝，沒想到他慶祝的方式是去爬阿爾卑斯山」，十分另類。而林龍吟自己特別感謝在捷克世界電影名校布拉格電影學院（FAMU）的求學經驗，讓他在得獎之後特地回布拉格一趟，重溫求學時期的時光。

而被問到得獎後的計劃，林龍吟表示希望電影在台灣自家上映時能夠有更多人進戲院觀賞，而之後新片的拍攝計畫也開始籌劃，已經在做田野調查，將延續討海人主題，繼續發掘屬於台灣海島國家的海洋故事，因為有大量水底攝影，目前也在考潛水執照中。《蚵豐村》將於2020年4月在台灣上映。

(中時 )