近期刊登在《英國運動醫學雜誌》的研究指出，喜好球拍運動例如羽球、網球的人，比起游泳與有氧，是最有機會避免生病致死的運動項目，特別是心臟病以及中風的死亡風險降低了56％。

英國《每日電訊報》報導，在研究追蹤期間，與不運動的人相比，喜愛球拍運動的人死亡率降低了47％，游泳降低了28％，有氧舞蹈、運動降低了27％，腳踏車則降低了15％。

並且在心臟病與中風的統計上，球拍運動者的死亡風險降低了56％，游泳、有氧運動組則分別降低了41％和36％。

研究體能活動、公共健康的牛津大學助理教授Charlie Foster指出，球拍運動和其他運動一樣對身體有益，但更多的是在運動過程中有社交活動，例如與隊友交談、互相配合，對心理健康有好處，才是球拍運動降低中風死亡率的效果更好的原因，「任何規律的運動習慣，都比藥物更能預防心臟病導致的死亡。」

(中時電子報)