全球領先工業級存儲以及嵌入式解決方案製造大廠宜鼎國際，近年積極佈局工業AIoT領域，近日更擴大集團佈局，轉投資專注於感測技術的維新應用科技並納入集團事業體系。

為此，宜鼎國際董事長簡川勝表示，維新應用長期專注於環境與空氣感測技術，產品深入各項應用領域，因此看重其深厚研發能量，未來將為宜鼎在AIoT的全球佈局中，扮演前端資料蒐集的重要角色，並共同整合集團軟硬體技術，提供更全面的智慧物聯網（AIoT）方案。

維新應用於2012年成立於新竹，主要提供智能傳感器技術並已成功導入全球互聯網設備中，擁有卓越研發團隊以及多項原始專利，是國內少數可以由前端感測器設計、電氣電路訊號處理、韌體演算法開發、軟體平台撰寫、感測器校正、生產自動化設計等，提供完整的設計開發與產品服務能力的公司。

維新近年更利用在感測器上的核心技術優勢，結合各式有線、無線的通訊技術，並加入AI大數據分析，發展出AIoT整體解決方案。

(工商 )