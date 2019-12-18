百度此前發布，用於雲端運算和邊緣計算的高端AI晶片擬明年初將正式量產上市，三星電子吃下此次代工訂單。

騰訊科技18日報導，百度和三星電子宣布，已經完成高端AI晶片崑崙的研發，崑崙建立在百度自主研發的先進的神經處理架構XPU基礎上，將使用三星14奈米工藝生產，利用i-Cube封裝解決。

這是兩家公司首次代工合作，百度將提供實現AI性能最大化的先進AI平台，而三星將把代工業務擴展到專為雲計算和邊緣計算設計的高性能計算（HPC）晶片領域。

三星電子代工營銷部副總裁Ryan Lee指出，百度崑崙芯片是Samsung Foundry的一個重要里程碑，正在通過開發和批量生產AI晶片，將我們的業務領域從行動擴展到數據中心應用方面。三星將提供全面的代工解決方案，從設計支持到尖端製造技術，如5LPE、4LPE以及2.5D封裝等。

(工商 )