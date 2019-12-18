檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社，也透過人頭協會，以不實的交流證明讓大陸公務員非法來台觀光。台北地檢署昨(17日)搜索華夏大地6家旅行社，約談張瑋妻子王姝茵等人到案，王女訊後以25萬元交保。

據了解，張瑋早在12月初，檢警發動第1波偵查行動前就出境，目前人在國外，檢警已將張瑋列為嫌疑人，將等他入境後再約談。

張安樂昨被約談前表示，「我兒子開旅行社，帶大陸客人來台灣消費，有錯嗎？台灣人要繁榮台灣經濟，有錯嗎？今天因為選舉到了找張瑋開刀，現在台灣觀光旅遊業已經夠慘，希望當局放他們一條生路，事情就到此為止，台灣觀光業已經活不下去了。」

檢警調查，洪慶淋在新北市新店區玫瑰路住處成立新北市水資源經濟發展協會、台灣農漁業經濟發展協會、新北市醫藥經貿協會等10多個人頭協會。

洪慶淋被控勾結國內20多家旅行社，以不實委託書、交流計畫、邀請函，協助大陸公務員以城鄉、宗教、商務等名義「假交流、真觀光」非法來台觀光，協會收取每名大陸人2000元費用，估計自2017年1月至今年6月已有超過5000名大陸公務員、官方人士以此方式來台觀光。檢警上周約談搜索洪慶淋10人，據了解，洪慶淋已認罪，諭令洪慶淋以25萬元交保。

不過，檢警發現，洪慶淋合作的20多家國內非甲種旅行業者，包括「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社在內。

檢警查出，華夏大地今年6月申請10名大陸人士及公務員來台，參訪台南市兩岸交流協會、中華海峽兩岸華夏文化經濟交流協會，但2個協會負責人分別為統促黨中央委員林國清、祕書長唐警生，相關行程並由統促黨祕書張陳淑媜接待。

檢察官訊後，以王姝茵涉犯兩岸人民關係條例諭令交保，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。

(中時電子報)