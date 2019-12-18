美股消息面：

1.抵押貸款利率下跌繼續為房市帶來提振，美國11月新屋開工數意外強勁，建築許可數急升至12年半新高。美國商務部公布，11月新屋開工數成長3.2%，以年率計為136.5萬戶，超出市場預期的134.5萬戶。11月建築許可數增加1.4%，以年率計為148.2萬戶，超出市場預期的141萬戶。

2.通用汽車員工結束罷工行動，美國11月工業生產指數強勁反彈，月增1.1%，超出市場預期的月增0.8%。製造業產出月增1.1%，優於市場預估的月增0.7%。11月產能利用率為77.3%，略低於市場預估的77.4%。

3.美國勞工部公布10月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告，經季調後10月職缺為726.7萬個，較9月增加23.5萬個，超出市場預期的700.9萬個。招聘工作為576.4萬個，月減18.7萬個。

4.美國石油協會（API）公佈，上周（截至12月13日）美國原油庫存增加470萬桶，達到4.52億桶，分析師預期為減少130萬桶。期油交割地庫欣的原油庫存減少30.2萬桶。煉廠煉油量減少35.7萬桶/日。上周汽油庫存增加560萬桶，高於市場預估的增加220萬桶。餾分油庫存增加370萬桶，遠超出市場預估的增加31.2萬桶。上周原油進口減少20.3萬桶/日，至670萬桶/日。

5.美中兩國完成首階段貿易協議的消息繼續帶來提振，歐美期油價格連漲第4日，並創下近3個月新高。周二紐約1月期油收漲73美分或1.2%，為每桶60.94美元。倫敦布蘭特2月期油收漲76美分或1.2%，為每桶報66.10美元。

(時報資訊)