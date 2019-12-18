國民黨總統候選人韓國瑜再被「黑」？繼先前曾被中傷與一位新莊「王小姐」擁有私生女之後，今又被周刊報導，該位王小姐曾購買的一戶新莊房產，有一筆600萬元的資金竟是來自韓國瑜！

韓國瑜參選總統後屢遭爆料「黑資料」，韓國瑜也一再澄清或提告，韓本人更痛批「黑韓產業鏈」太超過。其中，美麗島電子報董事長曾指控新莊王小姐與韓有私生女，韓營雖提告、且此案也並無實據，但《鏡週刊》今再報導，2013年這位王小姐在購置新莊房產時，曾有一筆600萬的資金匯入她的購屋履約專戶內，而這600萬的來源是王小姐的二姊帳戶，且再往前追溯，這600萬竟是來自時任北農總經理的韓國瑜！但當時韓國瑜才剛上任北農一年，如何能有如此大筆的資金？引人遐想。

這顆「新核彈」引起網路正反兩方的討論，挺韓方表示「又在黑，我跟你講，你越黑我越挺啦」、「騙人的啦」、「所以王小姐的私生子在哪」、「吳子嘉又要出來亂了嗎？」；而韓黑也酸到不行，直呼「大驚小怪，不過正常發揮而已」、「就這樣？」、「他說就投資慘賠」、「韓市長就是有情有義的好人」、「這樣座車裝追蹤器就說得通了，韓總沒說謊！」

(中時電子報)