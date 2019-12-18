近年來人工智慧（AI）相關技術蓬勃發展，應用層面日益廣泛，企業及組織對於AI的認知度及接受度也大幅度提高。在技術高度發展之下，AI將被用於更有效的找出表現不佳的預測模型，並增加改善該模型的數據。在未來，AI將從企業決策的輔助顧問，轉變為主導判斷及分析的角色，成為企業制定重大決策中，不可或缺的一塊。

在許多創新者皆致力於透過AI分析技術、深度學習來徹底運用龐大資料量的現今，Pure Storage與技術夥伴NVIDIA攜手推出了AIRI解決方案，讓所有企業都能快速、輕鬆且大規模採用AI技術，進而發展企業的創新及進行重大的決策；除了共同推出AI解決方案，Pure Storage也於2019年11月參加了NVIDIA於華盛頓特區所舉辦的會議GTC DC 2019，分享Pure Storage於資料負載、深度學習與AI領域的成果。

2019年為Pure Storage成立的第十年，在過去的十年之中，Pure Storage持續優化帶給客戶的儲存服務，而在未來的十年之中，也期許能帶來更多的創新。過去多數企業所採用的儲存，多零散、複雜而不易管理，作為現代化資料體驗的引領者，Pure Storage期盼能協助企業以更具統一性及簡易性的方式管理儲存基礎架構，並能更靈活的進行資料的存取與分析，全面提升營運效能、企業營收，創造超有感儲存服務。

醫療產業是Pure Storage在台灣持續努力深耕的其中一個領域，目前，台灣有一半以上的醫學中心採用Pure Storage的儲存設備，Pure 也期待透過提供現代化的資料體驗，加速醫療資料的存取利用。遠東醫電科技為客戶提供專業、全面性的醫療器材產品整合與生產服務，協助醫療資料的蒐集並進行後續的分析利用，而Pure Storage則能協助提供醫療資料存取所需的快速、高效能、高穩定性及高安全性的儲存環境，目前，遠東醫電科技與Pure Storage的合作專案已在進行中，攜手合作之下協助醫學中心及醫院以更快的速度、更簡易的方式進行資料的存取利用。

遠東醫電總經理鄧俊男表示，透過 Pure Storage 的協助，使我們在面對醫療所蒐集到的龐大而複雜的資料下，能夠以更簡便、更迅速的方式存取，進而縮減病人看診的等待時間，並透過資料的分析更精準預測病人的潛在危機。

Pure Storage台灣區總經理吳元愷表示，透過具簡易性、延續性及永續性的現代化儲存體驗，Pure Storage期待能協助企業保護資料安全、提升資料分析效率，無須多花時間在基礎設備的管理，而能更專注於關鍵的業務，進而全面提升營運效能、創造企業營收新高峰，使儲存服務『超有感』。

(工商 )