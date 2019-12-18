全球成長最迅速的資料儲存公司Pure Storage公布了2020年資料運算與儲存服務預測報告，針對儲存服務的商業模式及技術提出全面性的觀察。在資料量爆增、多數企業致力於創新的環境下，Pure Storage 預測，儲存即服務的訂閱模式將成為市場趨勢、現代化分析技術將有更創新且蓬勃的發展、AI在企業決策中將扮演更重要的角色、物件儲存將擺脫「冷儲存（Cold Storage）」的既有印象重新崛起、快閃儲存技術將藉由儲存級記憶體及QLC快閃記憶體等固態技術在2020年有所突破，以及容器的應用將在穩定儲存技術支持下成為主流。

一直以來，Pure Storage致力於透過高效能的儲存設備，提供給企業客戶具簡易性、延續性以及永續性的現代化資料體驗。在儲存訂閱式服務、「儲存即服務」(As-a-service)成為市場趨勢，各種資料儲存、分析技術亦不斷進步之下，Pure Storage成為了儲存有感服務的最佳實踐者。

根據市場調查權威IDC預測，連結物聯網裝置將於2025年前產生多達79.4ZB的資料，且所產生的資料將在2018年至2025年這段期間將以年均複合增長率28.7％成長。隨著資料量爆增，企業對於儲存的需求逐漸提升，為了避免投資上的浪費，如何將資源做最有效的運用，是現今企業面臨新增的儲存需求時所面臨的挑戰。近年來，儲存訂閱式服務的概念興起，許多企業將IT投資轉而視為營業費用的一環，對於儲存服務擁有標準化、API驅動管理、能夠無限擴充、具彈性，且能按照用量計費等期待。

Pure Storage 領先市場的Evergreen Storage能讓客戶在營運不受影響，不停機、無須中斷且不影響效能的情況下，每三年一次的進行更新，客戶不需回購也不需要進行資料搬遷，且所有軟體皆已內建，提供最令人感到安心的儲存服務、最具價值的資料體驗，真正實踐「儲存即服務」。

現代分析技術日新月異 高效能儲存設備打造最佳分析環境隨著科技發展，智能家居、工業物聯網及車聯網等智能設備的成長，使可使用與分析的資料來源大量增加；金融業、製造業邁向數位轉型，醫療業AI研究發展蓬勃，也使得資料分析、應用的需求遽增；此外，新興技術，如無狀態服務器、容器和雲端物件儲存的出現，亦使資料分析的規模擴大。在資料量來源、分析應用的需求及規模都急速上升的環境背景下，有更多的基礎架構選擇出現，更多元的分析技術也隨之而生。Pure Storage致力於透過高效能的儲存設備，提供最穩定、最快速的資料分析環境，進而使客戶透過資料分析，成功進行業務上的擴展，企業的轉型，或是研究上的突破發展。

圖說：Pure Storage公布2020年資料運算與儲存服務預測報告，針對儲存服務的商業模式及技術提出全面性的觀察。左起為Pure Storage亞太區新興市場暨台灣區董事總經理劉國龍、Pure Storage台灣技術總監何與暉、Pure Storage台灣總經理吳元愷。（圖／業者提供）

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