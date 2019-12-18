美國消費性電子展（CES）一直是全球最大且最具影響力的消費性電子盛會， 2020消費電子展將展示全球科技市場代表性的趨勢及脈動，包含5G通訊技術、健康照護（Healthcare）、汽車消費科技（vehicle technology）、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、機器人（Robotics）等領域。61％的《財富》全球品牌中也將參與2020 消費電子展，2020消費電子展將超越傳統科技領域，各行各業皆不斷進行地數位轉型浪潮下，每一間企業都可以成為科技公司。

由美國消費者技術協會（CTA）主辦的2020 消費電子展將於2020年1月7日至1月10日在美國內華達州拉斯維加斯展開。

CES執行副總恰普卡（Karen Chupka）表示，各大領域的領導品牌都開始透過科技商務轉型，2020消費電子展將匯聚來自世界各地的品牌，展出各領域及全球各地的重大創新和主要科技趨勢。2020消費電子展今年也展示改變社會及生活的重大創新科技，與會者將可於CES 2020今年增設的『旅行和旅遊科技展區』及『智慧城市與彈性規劃展會』上發現亮點。

今年CES 2020消費電子展舞台上，將匯聚170,000多名與會者、4,500個品牌及1,100多名產業領袖一同共襄盛舉，曾經的傳統消費性電子展已然轉型為全球科技領域共同參與的盛會。今年參展的亞洲領導品牌包含宏達電（HTC）、夏普（Sharp Electronics）、索尼電子（Sony Electronics）、現代汽車（Hyundai Motor）、三星電子（Samsung Electronics）、豐田（Toyota）、尼康（Nikon）、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）等。

(工商 )