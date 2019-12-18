教宗方濟各（Pope Francis）17日歡慶83歲壽辰，總統蔡英文特別透過駐教廷大使館轉致賀電，代表台灣人民與中華民國政府祝福教宗生日快樂。

駐教廷大使館也在臉書發文，表達駐教廷大使李世明與全體館員對教宗的祝賀，並貼出教宗方濟各降福一幅「慈悲耶穌光照台灣」畫作的照片，祈願教宗身體健康，繼續向世界傳遞希望、和平、團結的信念。

梵蒂岡新聞網指出，今年12月對教宗方濟各意義非凡，前幾天他剛慶祝了晉鐸（成為神父）50周年；17日則是他第7次以教宗身分度過生日，世界許多國家領導人和宗教領袖都向教宗發出賀函。

義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）在賀函中讚賞教宗晉鐸50年來的無私奉獻，他稱許教宗持續不斷的牧靈工作，敦促各個國家和民族克服分歧、維護和平，努力進行對話。

梵蒂岡新聞網指出，教宗方濟各1936年出生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），他是義大利移民之子，愛好音樂，尤其歌劇，也熱愛足球。教宗勤奮好學，學習各種技能，最後畢業於化學工程系。

梵蒂岡新聞網指出，教宗方濟各1958年進入修院，成為耶穌會的初學生，1969年晉鐸神父，1973年獲任命為耶穌會阿根廷省省會長，1992晉牧（成為主教），1998年被任命為布宜諾斯艾利斯的總主教。

教宗方濟各2001年2月28日被前教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）擢升為樞機主教，2013年3月13日當選教宗，創下許多「首例」，他是首位來自拉丁美洲的教宗，也是第一位耶穌會士出身的教宗，以及首個以亞西西聖方濟各（Saint Francis of Assisi）為名號的教宗。

(中央社)