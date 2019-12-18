解放軍第一艘自製航母「山東」艦17日下午在海南三亞軍港交付海軍，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席了交接入列儀式。

《紐約時報》（The New York Times）17日指出，這是習建設海洋強國，掌控南海，還有相關海域的重大里程碑。

(中時電子報)