挑戰美 山東艦向南海台海投射軍力 09:022019/12/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍第一艘自製航母「山東」艦17日下午在海南三亞軍港交付海軍，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席了交接入列儀式。 《紐約時報》（The New York Times）17日指出，這是習建設海洋強國，掌控南海，還有相關海域的重大里程碑。 (中時電子報) #山東艦 #航母 #中國 #南海 #台海 #習近平 #海南三亞軍 #入列 #交付 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 13:182019/09/19 軍事 衛星照秀003艦快完工 陸擴船廠增建航母 06:422019/10/18 軍事 艦載機隊具戰力 陸002艦隊穿越台海 12:212019/11/19 軍事 核動力先算了 陸要建第4艘航母 12:192019/11/28 軍事 培養新艦載機菁英 陸力建航母部隊 12:322019/12/12 軍事 軍事熱門新聞 F-22重損7年 修復成功重新飛行 - 軍事 挑戰美 山東艦向南海台海投射軍力 - 海軍 X-59靜聲超音速飛機 獲組裝許可 - 軍事 轉守為攻 陸戰機改變南海戰略 - 軍事 俄Tu-22轟炸機引擎故障 緊急迫降成功 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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