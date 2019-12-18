國民黨總統候選人韓國瑜和總統蔡英文最新網路民調出爐，據旅美學者林環牆今公布網路民調結果，國民黨韓國瑜59.1%、民進黨蔡英文14.5%、親民黨宋楚瑜2.5%，韓、蔡差距44.6個百分點。網友看完也紛紛留言，「值得參考！」、「逆轉了！」。
林環牆昨(17日)晚在臉書公布所做民調，結果顯示，韓張配支持度高達59.1%、蔡賴配支持度14.5%、宋余配支持度2.5%，未決定的則多達23.9%。藍綠政黨候選人韓、蔡差距44.6個百分點。
林環牆也同時提出五點分析：
第一、主流媒體可能故意扭曲低估了韓國瑜/張善政的實力。
第二、主流媒體完全低估了2020總統選舉廢票可能出現非常高的比例。
第三、廢票的出現可能嚴重挫弱蔡英文的得票率。
第四、主流媒體可能過度高估了蔡英文/賴清德的民意支持度，而其實網路選民支持蔡賴配的比例，居然還低於廢票比例。
第五、宋楚瑜的參選可能並沒有達到分散藍營投票的效果，顯得無足輕重。
網友看完也紛紛留言，「值得參考！」、「逆轉了！」、「這個民調縱然不是100%正確，但應該比其他媒體做的準確」、「假民調被當做帶風向的工具，已造成正規民調跟陪葬。」。
(中時電子報)
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