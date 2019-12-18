高雄市長韓國瑜任職不滿一年，就投入2020總統大選，遭批是落跑市長。不過，副市長葉匡時貼出一張對照圖表示，韓國瑜即使拚選戰，也都默默在為高雄做事，列舉韓國瑜在高雄的13政績，感嘆「事實勝於雄辯」，做這麼多事，排名還比不上前高雄市長陳菊。

政績一覽表。(摘自葉匡時臉書)

葉匡時表示，不論是清疏量、登革熱病例、農品出口額、漁產外銷量、重大民間投資、弱勢餐食劵、改善道路面積、新闢道路面積、旅客住宿人次、建物買賣移轉、AQI空氣品質、修補雨水箱涵和刑案發生數，其績效都遠遠超過陳菊，但是市長排名度卻都落後陳菊，讓他語重心長的說，「事實勝於雄辯」。

網友也感嘆，「可憐的高雄人給民進黨糟蹋20多年」，表示「光登革熱就差多少了 誰在說韓國瑜沒做事阿」、「我住高雄，今年蚊子確實少了很多，這是不爭的事實」，給予韓國瑜肯定。反觀陳菊「根本高雄混市長」、「本來就是贏陳菊很多了」。

(中時電子報)