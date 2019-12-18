前總統馬英九被控洩密案，高院更一審判決已無罪確定，監委陳師孟卻要調查判案的台北地方法院法官唐玥，引發爭議。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千指出，從陳師孟上任後囂張跋扈的行為，反映出四個問題，他預言若蔡英文連任，就是「滿城盡是陳師孟」的開始。

陳師孟證實，將約談將馬英九判決無罪的台北地院法官唐玥。對此，國民黨立院黨團痛批陳師孟將監察委員職權的行使，當成個人意識型態的一場表演，要求蔡英文總統與民進黨對外表態，說清楚讓陳師孟這樣的人擔任監委，是守護中華民國憲政的做法嗎？還是用來整肅異己的工具，完全不在乎「毀憲亂政」的後果？

孫大千也在臉書指出，從陳師孟上任後囂張跋扈的行為中，反映出幾個問題：

第一，蔡英文和民進黨顯然對於陳師孟的所作所為深表認同，否則為什麼從來沒有做出任何約束勸誡的談話呢？

第二，如果只要綠營執政，就會惡整「辦綠不辦藍」的司法檢調同仁，換成藍營執政，是否也要修理「辦藍不辦綠」的司法檢調人員呢？

第三，台灣的司法檢調同仁以後辦案的時候，應該考量的是公平正義？還是黨派顏色呢？

第四，陳師孟應該是認為蔡英文是穩上了，所以才可以毫不避諱，為所欲為，因為只要有蔡英文罩著，陳師孟想做什麼都可以，不是嗎？

孫大千預言，當蔡英文連任的那一天，就是「滿城盡是陳師孟」的開始！

(中時電子報)