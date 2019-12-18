大陸網路圈著名幸福企業「鵝廠」騰訊恐不再幸福，近期屢次有組織調整、中高管動刀的行動，日前再傳PCG（平台與內容事業群）決定，中層管理幹部採一年聘任制，是否續聘還要看事業群合夥人年底的裁決。

界面新聞報導，騰訊PCG日前已下發該通知，業內認為騰訊繼近年前調整業務方向與整編之後，如今又把動刀處移至人才與組織架構上，力求快速將這隻如巨象大的企鵝改革轉型。

騰訊董事會主席馬化騰2018年底已表示，管理幹部要能上能下，幹部不是終身制。我們會拿出2成名額優先傾斜更年輕的幹部，希望未來有更多年輕人脫穎而出。隨後，騰訊對一批中高層幹部進行了整體的改良調整，當中包括助理總經理、副總經理、總經理級別，甚至副總裁級別。以騰訊大概兩百多名中層幹部計算，該次調整比例約為1成。

PCG業務加大徵才，目前在騰訊官網招聘職缺是所有事業群前3。而界面新聞指出，騰訊PCG之下的騰訊看點部門，會從目前的資訊流平台產品部、興趣閱讀產品部、瀏覽平台產品部等7大部門結構，調整為按照內容引入、分發技術、用戶增長等各個職能劃分的18個中心，統一歸屬騰訊看點線，組織扁平直接向騰訊副總裁殷宇彙報。

騰訊此次著力統整、扁平化內容與資訊流業務，料與當前市場上大趨勢有關，競爭對手上有產品能力優秀的字節跳動、底蘊與技術強悍的百度，而大陸官方近年對於內容端多有審查出手的動作，或也是騰訊顧慮要點。

(工商 )