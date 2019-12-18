四川臥龍自然保護區17日對外公佈一對野生大熊貓亞成體雙胞胎的紅外相機拍攝畫面和視頻，這是保護區首次拍攝到亞成體野生大熊貓雙胞胎。

這是紅外相機今年7月在牛頭山區域捕捉的影像，畫面顯示，在海拔3100米的牛頭山冷箭竹林旁，兩隻兩歲左右，體型相差無幾的野生大熊貓在樹下玩耍嬉戲 。

亞成體大熊貓，是指脫離幼仔期，但尚未成年的5歲以下2歲以上大熊貓。「從該野生大熊貓的頭骨大小，還有毛色的色澤度、體型大小，我們初步判定為這一對野生大熊貓為一對亞成體大熊貓。」臥龍保護區木江坪保護站站長施小剛說。

臥龍保護區管理局教授級高級工程師王鵬彥分析，根據影像初步判斷，傾向於這是一對亞成體野生大熊貓雙胞胎。視頻中兩隻熊貓戲耍的關係和方式更像是兩個亞成體。從外形來看，照片上兩個熊貓的吻部比較長，這是童年熊貓的典型特徵，應該是2017年夏季出生的熊貓。

(旺報 )